«السياحة» تحدد اشتراطات بناء محطات معالجة مياه الصرف بالفنادق

قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنّ مدينة شرم الشيخ أرسلت إلى وزارة السياحة والآثار، كتابًا يتضمن الاشتراطات الواجب توافرها بالمنشآت الفندقية التي تتواجد بها محطات لمعالجة الصرف الصحي.

وأضاف أن الخطاب الذي أُرسل إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، تضمن الاشتراطات التالية:

جودة المياه المنتجة من محطة المعالجة

1- مراقبة ومتابعة جودة المياه المُنتجة من محطة المعالجة للمؤشرات البكتريولوجية والكيميائية، الواردة بالكود المصري رقم «501» لسنة 2015، لإعادة استخدام المياه في الزراعة بشكل دوري مرتين على الأقل شهريًا، من خلال معامل إحدى الجهات المعتمدة، لضمان جودة المياه المستخدمة في ري المسطحات الخضراء، حفاظًا على الصحة العامة.

2- التأكد من وجود سجل بيئي للمنشأة، يشمل محطة المعالجة وطريقة التخلص من المخلفات الناتجة من عملية المعالجة.

3- ضرورة تدريب القائمين على التشغيل بمحطات معالجة الصرف الصحي، لضمان اتباع الإجراءات القياسية والممارسات المُثلى لعملية التشغيل والمراقبة، طبقًا لما ورد بالكود المصري.

4- التخلص الدوري من الحمأة الناتجة من محطة المعالجة داخل المنشآت، وعدم تخزينها بالمحطة لتقليل الانبعاثات وعدم انتشار الروائح الكريهة.

5- إحكام تغطية المحطة بشبك، والتخلص من المخلفات لمنع انتشار وتكاثر البعوض.

6- تكثيف السياج الشجري حول محطات المعالجة، لتخفيف انبعاثات عملية المعالجة.

7- التقدم للجنة العليا للمياه للحصول على تصريح وموافقة لتشغيل محطات المعالجة.

الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء بالفنادق

وأشار «عامر» خلال الخطاب، إلى أنّ تلك الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من وزارة السياحة والآثار، للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء بالمنشآت الفندقية، بما ينعكس إيجابًا على سمعة السياحة المصرية، لافتًا إلى ضرورة تعميم الغرفة على الفنادق كافة لتطبيق تلك الاشتراطات.