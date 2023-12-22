«مستثمرو السياحة»: عروض مخفضة من فنادق شرم الشيخ للمصريين في إجازات نصف العام

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن عديد من فنادق شرم الشيخ، لا سيما فئة 3 و4 نجوم تقدم حاليا عروضا سعرية مخفضة لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال إجازات منتصف العام الدراسى نهاية شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن تلك الفنادق تأمل فى تواجد أعداد كبيرة من الأسر المصرية والشباب بها خلال تلك الفترة.

الحد الأدنى لأسعار فنادق شرم الشيخ

أضاف عبداللطيف لـ«الوطن»، أن كل الفنادق ملتزمة بألا تقل عروضها السعرية عن الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية التى حددته وزارة السياحة والآثار، موضحا أن إجازات منتصف العام الدراسى، من الفترات التى يكثر فيها تنظيم الأندية والنقابات والجامعات رحلات لمنسوبيها إلى المدن السياحية.

إجازات الكريسماس ورأس السنة

أشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن فنادق شرم الشيخ مستعدة لاستقبال السياح القادمين إليها خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة، موضحا أن التدفقات السياحية على المدينة ستبدأ خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وأنه رغم أن أعداد السياح الوافدين لشرم الشيخ خلال تلك الفترة أقل من القادمين للقاهرة والغردقة، فإن الأعداد القادمة للمدينة تعتبر جيدة وستنعش من نسب إشغال المنشآت الفندقية بشرم الشيخ .