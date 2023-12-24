«التعليم» تعدل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة تعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مراعاة لأعياد الأقباط، على أن تبدأ الامتحانات اعتبار من الثلاثاء 9 يناير، وفقًا للمواعيد التالية:

المرحلة الابتدائية

الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى السبت 13 يناير.

- الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير.

المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الأربعاء 10 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير.

- الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير.

- اما عن امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير.

مرحلة التعليم الثانوي

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير.

- الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من السبت 13 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير .

وأوضحت محافظة الجيزة أن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوى الرفيع تبدأ من يوم 2، 3، 4 يناير.