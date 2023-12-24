محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الترم الأول لمراحل التعليم الأساسي

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، حيث تجرى الامتحانات في الفترة من 2 حتى 24 يناير 2024.

اجراءات احترازية

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

امتحانات الفصل الدراسي الرابع والخامس والسادس

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنّ طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله يؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهني وما يعادلها في الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتى الاثنين 15 يناير، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء 9 يناير حتى الاربعاء 24 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الأحد 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنّ الامتحانات ستتوقف أيام 6 و7 و8 يناير 2024 «أعياد الميلاد» ويوم السبت الموافق 20 يناير 2024 عيد الغطاس.