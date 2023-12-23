«التعليم» توضح نظام امتحانات الثانوية العامة 2024.. 85% أسئلة اختياري

جددت وزارة التربية والتعليم، تأكيداتها على أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2024، لن يحدث فيه أي تغييرات في العام الحالي، وستكون الامتحانات بنفس المواصفات التي أعلنت عنها الوزارة في بداية العام الدراسي الجاري.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2024

وقالت الوزارة، من خلال بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، إن نظام امتحانات الثانوية العامة 2024، سيكون بالمواصفات التالية:

- أسئلة الامتحان ستكون وفق نظام الكتاب المفتوح «الأوبن بوك».

- يحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان.

- تطبيق نظام البابل شيت.

- الطالب سيتسلم كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، الطلاب بالتركيز في دراستهم، وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

امتحانات الثانوية العامة 2024 في لجان مؤمَّنة

أوضحت الوزارة، خلال بيان المركزي برئاسة مجلس الوزراء، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتم عقدها في المدارس بلجان مؤمَّنة وتعقد بنظام الأسئلة المفتوحة التي تقيس الفهم ونواتج التعلم، وستكون الأسئلة من المنهج الدراسي بأكمله من بداية العام الدراسي وحتى انتهاء المنهج الدراسي وفق خريطة توزيع المقررات الدراسية، وتتضمَّن أسئلة الامتحانات 85% اختيار من متعدد و15% المقالي، وتمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا، ويجري وضع الامتحانات من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أن تعقد امتحانات الثانوية العامة وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.