أستاذ هندسة بترول: خروج أنجولا من منظمة «أوبك» أحدث ارتباكا بأسواق النفط

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنّ العالم يشهد حرباً باردة بين روسيا من جانب، والولايات المتحدة والدول الأوروبية من جانب آخر، حيث يحاول كل طرف تحقيق أهدافه على حساب الآخر، مشيراً إلى أن الصراع بين الجانبين انتقل إلى منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك».

وأضاف «أبوالعلا»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أنّ خروج أنجولا موخراً من منظمة أوبك تسبب في ارتباك كبير بأسواق النفط العالمية، مشيراً إلى أن الدول الغربية كانت وراء قرار أنجولا بالخروج من المنظمة، وأوضح أنه حتى آخر وقت، كانت «أوبك بلس» تسيطر بشكل واضح على أسعار النفط، وتواجه قرارات الغرب بتخفيض الإنتاج، وكانت تتحكم في ذلك بشكل مطلق.

تحديد سقف الإنتاج

وتابع أنه عندما كانت هناك قرارات بتحديد سقف الإنتاج من خلال الدول الأوروبية، فلم تحقق تلك القرارات أي نتائج إيجابية، لكن المشهد الآن في انتظار رد فعل قوي من جانب «أوبك بلس»، التي تضم حوالي 23 دولة منتجة للنفط، لافتاً إلى أن أنجولا تنتج حوالي 1.1 مليون برميل يومياً، وهذه الكمية ليست بالرقم الكبير، ولكنها أحدثت ارتباكاً كبيراً في الأسواق العالمية، معرباً عن اعتقاده أن تراجع المنظمة نفسها في القريب العاجل.