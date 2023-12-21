هبوط أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل بعد قرار أنجولا الخروج من «أوبك»

انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الخميس 21-12-2023، بأكثر من دولار للبرميل، بعد أن أعلنت أنجولا انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

العقود الآجلة لخام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63%، إلى 78.40 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.60%، إلى 73.03 دولار.

عضوية أنجولا في أوبك

وأعلنت أنجولا، اليوم الخميس، أنها ستترك منظمة «أوبك»، وقال وزير النفط الأنجولي، ديامانتينو أزيفيدو، إن عضوية بلاده في أوبك لا تخدم مصالحها، بحسب ما أوردت شبكة «CNBC» التلفزيونية الاقتصادية.

واحتجت أنجولا، في اجتماع عقد في نوفمبر الماضي، على قرار أوبك خفض حصتها الإنتاجية لعام 2024، ويبلغ إنتاج أنجولا من النفط نحو 1.1 مليون برميل يومياً.

إمدادات سوق النفط

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، فيما يخص إمدادات سوق النفط، فإن التأثير ضئيل للغاية لأن إنتاج النفط في أنجولا كان في اتجاه هبوطي وسيتطلب الإنتاج المرتفع أولاً استثمارات أعلى.

وكانت أسعار النفط مستقرة نسبيًا عن مستويات الأمس قبل الأخبار الواردة من أنجولا، مع تداول خام برنت بالقرب من 80 دولارًا للبرميل، حيث قام المستثمرون بموازنة المخزونات المرتفعة والإنتاج القياسي في الولايات المتحدة مع المخاوف بشأن اضطرابات التجارة العالمية في البحر الأحمر.

مخزونات الخام الأمريكية

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر إلى 443.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

إنتاج النفط الخام الأمريكي

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام الأمريكي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، ارتفاعا من أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 13.2 مليون برميل يوميا.

وكان الخامان القياسيان قد استقرا على ارتفاع يوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، مع قلق المستثمرين بشأن اضطرابات التجارة مع اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن طريق البحر الأحمر، حيث تؤدي الرحلات الأطول إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين.