الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمّر كل سيارات الإسعاف في جباليا
كتب:
مريم جاد
09:02 ص | الجمعة 22 ديسمبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أفادت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت جميع مركبات الإسعاف الموجودة بمركز جباليا، ولا تزال تعتقل 8 من أفراد طواقم مركز إسعاف جباليا.
أضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأوبئة بدأت تنتشر بقطاع غزة في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء.
وتابعت: «الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا.. ونحذر من مشكلة الأمن الغذائي في قطاع غزة».