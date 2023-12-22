الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يحاصر النازحين داخل مركز إسعاف جباليا

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبدالجليل حنجل، إن الاحتلال الإسرائيلي، طالب السكان في غزة بالتوجه إلى مركز الإسعاف في جباليا، كمكان للإيواء، ثم حاصره بالدبابات، وأفرج عن بعض طواقم مركز إسعاف جباليا بعد تعذيبهم، واعتقل 8 من طواقم الهلال الأحمر.

أضاف متحدث الهلال الأحمرالفلسطيني في تصريحات «للقاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال اقتاد الذكور والإناث من مركز إسعاف جباليا إلى جهة غير معلومة ودمر سيارات الإسعاف وجهاز الإرسال، لافتًا إلى عدم وجود خدمات إسعاف في شمال قطاع غزة بعد منع الاحتلال دخول الوقود، ووجود 18 إسعاف تعمل بالجنوب.

وتابع: «مستشفى الأمل بخان يونس يقدم الخدمة الطبية وبداخله 14 ألف نازح، ونلاقي صعوبات في توزيع المساعدات على النازحين بغزة جراء انقطاع الاتصالات وهناك احتمالية كبيرة لزيادة الأمراض التنفسية والجلدية في قطاع غزة لعدم توافر مياه للنظافة الشخصية»، وتوقفت خدمات الرعاية الأولية بعد تعطل 52 وحدة من أصل 72 جراء القصف الإسرائيلي.