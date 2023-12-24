إيسترن للتطوير العقاري تكرم شركاء النجاح احتفالا بإنجازات مشروع "جينوفا" الشيخ زايد

أقامت شركة إيسترن للتطوير العقاري حفلة لتكريم شركاء النجاح، ورفقاء مسيرة التميز والتفرد فى مجال التطوير العقارى، وشركات التسويق وذلك بحضور قيادات الشركة والعاملين بها، يتقدمهم محمد أبو النصر رئيس مجلس الإدارة وقال محمد ابو النصر، رئيس مجلس إدارة شركة إيسترن للتطوير العقاري، إنه قام بتنظيم الحفل احتفالا بإنجازات إتمام مشروع "جينوفا وست" ، خلال الفترة الماضية وفقا للجدول الزمني المحدد له، وكذلك تكريما لإلتزام شركات المقاولات على تنفيذ المشروع وفق الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الشركة للمشروع خلال الفترة الماضية.

وأضاف أبوالنصر أن هؤلاء المشاركين معنا فى النجاح واجهوا جميع التحديات الاقتصادية الكبيرة، خاصة ارتفاع اسعار الخامات والتى وصلت لأضعاف سعرها الحقيقي.

وأعرب محمد طلعت عن شكره وتقديره لشركة سيراميكا كيلوباترا وشركة ديروافيت وشركات المقاولات المنفذة للمشروعات وشركة مراكش للتطوير العقاري ويمثلها الاستاذ محمد عبد العال وشركة ايهاب محمد عبد المولي وشركاه وكذلك العاملين بالشركة ،خاصة القائمين على العمل بتنفيذ المشروع الادارة الهندسية والاستشاري والعاملين بالاشراف على المشروع والسادة المختصين بالتسويق العقاري.

وأشار عمرو الجوهرى نائب رئيس مجلس الادارة الي أن مشروع جينوفا تم البدء في تنفيذه مطلع 2023 ، وبلغت نسبة التنفيذ 40% حتي الآن وهو أكبر من المستهدف في الجدول الزمني موضحا أنه تم التعاقد على كافة الخامات وأنهم عازمين على تنفيذ المشروع وتسليمه بشكل نهائي خلال عام 2025 ، كما وعدنا العملاء وقادرين على تسليمه قبل الموعد المحدد لهوأوضح الجوهرى وعن التحديات الاقتصادية التى واجهت الشركة خلال تنفيذ المشروع من ارتفاع اسعار مواد البناء.

وأكد الجوهرى أنه خلال الفترة الماضية كنا نعمل من رأس مال الشركة الخاص بدون طرح اى مبيعات مما جعلنا نستطيع تنفيذ المشروعات الحالية الخاصة للشركة دون اللجوء الى الاقتراض من البنوك، مشيرا الى أن استثمارات المشروع الجديد والذي سيتم ضخه حوالى 800 مليون على ان يتم العمل وتنفيذ المشروع عقب استخراج كافة التراخيص خلال عام 2024، خاصة وأن جميع مشروعات الشركة داخل منطقة الشيخ زايد، منوها أن مشروع جينوفا وست تم ضخ فيه اكثر من 600 مليون جنيه حتى الان ومازلنا مستمرين.

ومن جانبة قال احمد فوده مدير القطاع التجارىان إدارة شركة إيسترن للتطوير العقاري، أن سيتم طرح المرحلة الثانية لسلسة "جينوفا سيتى" علي مساحة اكتر من 20 فدان في النصف الأول ل 2024 والمشروع عبارة عن مجموعة فلل، مشيرا الي أنه يستهدف منه مبيعات تتعدى الـ 2.5 مليار جنيه جاري انهاء كافة الاجراءات الخاصة بالمشروع و التراخيص والتنفيذ خلال الفترة القادمة وعن تفاصيل المرحلة الثانية من جينوفا قال إن المشروع عبارة عن مساحة تتعدى الـ 20 فدان اسكان فاخر وهو عبارة عن وحدات فيلل، وتتكون من حوالى 300 اسرة حيث الكثافة السكانية قليلة للغاية ".

ولفت فودة الى أن وجود الى مبنى مخصص للعيادات على بالاضافة الى وجود حضانة على اعلى مستوى على ، الى جانب الى مسجد لتأدية فيه كافة العبادات وقريب من المشروع جداَ .