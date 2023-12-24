وصول طائرة مساعدات قطرية إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها غزة

وصلت إلى مطار العريش اليوم، طائرة مساعدات قطرية، ضمن قوافل المساعدات التي يتم نقلها عبر شاحنات إلى معبر رفح لمساعدة أهالي قطاع غزة.

وذكر الهلال الأحمر المصري في بيان له، أن الطائرة القطرية الـ 50 وصلت اليوم إلى مطار العريش، ضمن قاطرات وقوافل المساعدات التي تصل إلى مطار العريش الدولي

تحميل المعونات على باكيتات خشبية

وقال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري في بيان له، أنه يتم تفريغ الطائرة، وتحميلها على باكيتات خشبية، لسهولة نقلها على شاحنات المعونات التي يتم تخزينها في مخازن الشركة بمدينة العريش، قبل نقلها إلى معبر رفح البري ومنه إلى قطاع غزة

ترتيب المساعدات بمخازن الشركة

وأضاف «زايد»، أن فريق الهلال يعمل على ترتيب المساعدات، وتوزيع التنوع، حيث يتم وضع المساعدات الغذائية في مخازن خاصة، والمساعدات الطبية والمستلزمات في مخازن أخرى، ويتم التنسيق من أجل نقل المساعدات إلى القطاع.