تفريغ حمولة 6 طائرات مساعدات لغزة وصلت إلى مطار العريش

يفرغ الهلال الأحمر المصري، شحنة شاحنات وصلت إلى مطار العريش، دعما لقطاع غزة، حيث استقبل مطار العريش الدولي خلال الساعات الماضية، 6 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سوف يتم إرسالها عبر معبر رفح.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، في بيان له اليوم، إن الطائرات تحمل قرابة 174 طنا من المواد الإغاثية إلى قطاع غزة، ويسعى عدد من الشباب المتطوع في الهلال الأحمر لتفريغ شحناتها ونقلها إلى مخازن الهلال بالعريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، بعد التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

6 طائرات مساعدات تصل لمطار العريش

وذكر أن الطائرة الأولى من قطر وحملت 16.600 طن مستلزمات طبية غذائية، والطائرة الثانية من السعودية وحملت 15.400 طن مستلزمات طبية، والطائرة الثالثة من بلجيكا وحملت 39.900 طن مستلزمات طبية وإغاثية، والطائرة الرابعة من الإمارات وحملت 10.350 طن من المواد الطبية ومستلزمات المستشفى الميداني، والطائرة الخامسة من الإمارات وحملت 89.100 طن من الخيام والمواد الطبية والإغاثية والأغذية، والطائرة السادسة من الإمارات وحملت 6.38 طن من ألواح الطاقة الشمسية ومستلزمات المستشفى الميداني، بحسب نص بيان رئيس الهلال بشمال سيناء.

وصول سفينة المساعدات الإماراتية

وأوضح أنه وصلت أيضا سفينة مساعدات مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجارٍ تفريغها في ميناء العريش، ونقلها إلى مخازن الهلال.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة قد استقبل السفينة الأماراتية والوفد المرافق، مؤكدا أن هناك جهودا مصرية تبذل في استقبال المساعدات التي تأتي من دول شقيقة وصديقة لأهالي قطاع غزة، عبر مدينة العريش.