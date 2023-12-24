«إعلام الشيوخ» تناقش مخاطر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية

شهدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، بالتعاون مع لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، مناقشات واسعة حول مخاطر التطبيقات والمنصات الإعلامية، في تشكيل رؤية النشء الصغير.

مواجهة التطبيقات الأجنبية

طالب النائب طارق تهامي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة إطلاق تطبيق اجتماعي بالتعاون مع أجهزة الدولة، لمواجهة التطبيقات الأجنبية التي تغزو أفكار أبنائنا بشكل لا يتوافق مع ثوابت المجتمع المصري.

وقال «تهامي»، إنّ المشكلة ليست في الإعلام الرسمي، ولكننا نواجه مشكلة في الإعلام البديل، مبينًا خطورة تطبيق «تيك توك» والتطبيقات الحديثة، التي بدأت في الانتشار.

خطورة التطبيقات الإلكترونية الحديثة

وتساءل الدكتور يحيى الفخراني، عضو اللجنة البرلمانية، عن العلاقة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والرقابة، وكذلك التركيز على مدى خطورة التطبيقات الإلكترونية الحديثة.

وقال النائب عبد العزيز النحاس، إنّ الإعلام المصري له دورًا كبيرًا في الحفاظ على الدولة، لافتًا إلى معركة الإعلام مع الجماعة الإرهابية، ومحاولة اختطاف مصر

وتساءل «النحاس» عن مدى الحاجة إلى وجود إعلام مصري يؤثر على الإقليم، قائلا: «نحن بحاجة إلي نقلة في مجال الإعلام مثلما الحال في العديد من القطاعات، في ضوء الجمهورية الجديدة».