توصيات تنسيقية شباب الأحزاب حول ضوابط تنظيم الإعلام والدعاية الانتخابية

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توصيات الجلسة النقاشية التي عقدتها بعنوان «تنظيم الإعلام والدعاية الانتخابية.. الضوابط والمحظورات»، إذ تناولت 4 محاور، تشمل ضوابط الدعاية الانتخابية من حيث التمويل، محظورات الدعاية الانتخابية، وضوابط الظهور الإعلامي لمرشحي الانتخابات الرئاسية بالتساوي في كل وسائل الإعلام، فضلاً عن حيادية وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات الرئاسية.

توصيات الجلسة النقاشية

وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب أن الجلسة خرجت بمجموعة من التوصيات، أبرزها:

- إصدار ميثاق إعلامى يضع محددات وضوابط للتناول الإعلامي للانتخابات الرئاسية

- يجب أن يتضمن الميثاق الرقابة على المؤسسات الإعلامية

- على المرشحين استخدام وسائل التواصل الحديثة في برامجهم الدعائية وصولا للشباب

- تفعيل الدور الرقابي على تمويل حملات الانتخابات الرئاسية في ما يتعلق بأوجه الصرف وتلقى التبرعات

- توصية بمنح تصاريح للمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة العملية الانتخابية

- تنظيم حملات توعوية داخل الجامعات المصرية للمشاركة في الإنتخابات.

- عمل ورشات عمل لتدريب الاعلاميين في الأقاليم على ضوابط التغطية الإعلامية في الانتخابات الرئاسية.

- عرض موقع الهيئة الوطنية للانتخابات كافة البيانات عن الإستحقاقات الانتخابية خلال العشر سنوات الأخيرة.

- مواصلة مجلس الوزراء دوره في تشكيل غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية والحد من الشائعات والرد عليها.

- العمل على نشر أنفوجراف وطرق مبسطة للمعلومات التى تنشر على موقع وصفحات الهيئة الوطنية للانتخابات.

- دعوة المؤسسات الوطنية المعنية بالإعلام لاجتماع مشترك لتحديد المعايير الموضوعية في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية.

تنظيم الإعلام والدعاية الانتخابية

وكانت نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول تنظيم الإعلام والدعاية الانتخابية ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية وضوابط تمويل الحملات.