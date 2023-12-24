إزالة 1741 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في القليوبية خلال شهر

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري وسيتم إزالتها بالتنسيق مع قوات أمن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، لتكون رسالة ردع لكل متعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وإزالة أي تعديات أو إشغالات.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في القليوبية

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة اليوم بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومجلس القناطر الخيرية بقرى سندبيس وأجهور الصغرة وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 حالات تعد على مساحة 2200م2.

تنوعت الإزالات ما بين أدوار أرضية مسلحات وقواعد مسلحات وأعمدة خرسانية وأسوار وحجرات بالطوب السويسي مقامة على الأرض الزراعية، حيث تمت الإزالة بشكل كلي باستخدام معدات الوحدة المحلية، وبحضور اللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية والعميد شريف الدخاخني مأمور مركز القناطر الخيرية.

إزالة 1741 حالة أراضي زراعية

وأكد محافظ القليوبية أن الحملات تمكنت اعتبارا من الثلاثاء 31 أكتوبر حتى اليوم الأحد من إزالة 1741 حالة أراضي زراعية بمساحة 99 فداناً و7 قراريط و17 سهما، وعدد مخالفات بناء 666 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82297 م2، وتم تحرير 875 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل

فيما شددَّ محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن استمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً.