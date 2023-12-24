إعلان نتائج بطولة «البلياردو» للجامعات والمعاهد العليا

نظّم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، فعاليات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية لـ«البلياردو» بدورة الشهيد الرفاعي «51»، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والاتحاد المصري للبلياردو، وذلك على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة 47 طالبًا وطالبة من 11 جامعة مصرية، و13 مشرفًا ومشرفة، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

بطولة «البلياردو» للجامعات

وأسفرت نتائج البطولة عن، نتائج بطولة البلياردو pool 9 طلبة: «المركز آلأول: أحمد محمد أحمد، جامعة الإسكندرية، المركز الثاني: علي حسام علي، جامعة الإسكندرية، ⁠المركز الثالث: عبد الرحمن عطية، جامعة الإسكندرية، المركز الثالث مكرر: محمد أسامة بدر، الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني.

أمّا نتائج بطولة البلياردو pool 9 طالبات فجاءت كالآتي: «المركز الأول: جنى أشرف، جامعة حلوان، المركز الثاني: بونيتا جورج، جامعة السلام، المركز الثالث: سمية حمادة، جامعة السلام، المركز الثالث مكرر: ميرنا محمد، جامعة حلوان».

فيما جاءت نتائج بطولة البلياردو سنوكر طلبة كالآتي: «المركز الأول، عمر رامي، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المركز الثاني: محمد حسام، التعليم العالي، المركز الثالث: جون كمال، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المركز الثالث مكرر: عبد الله جمال».