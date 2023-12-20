«التعليم العالي»: البحث العلمي يواكب تحديات المجتمع المصري

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تصدر المركز القومي للبحوث لتصنيف «سيماجو» الإسباني أمر إيجابي، ويعكس حجم المجهودات الضخمة التي تقوم بها المراكز البحثية المصرية، حتى تحصد تلك المكانة، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمجال البحث العلمي على مدار السنوات الماضية كونه سبيل للانفتاح على العالم.

أهمية عنصر الابتكار

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» تقديم الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، أنه تم مضاعفة حجم النشر الدولي في مجلات علمية لها تقديرها ووضعها حول العالم، فضلا عن إجراء البحوث مع العديد من المراكز البحثية والجامعات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية عنصر الابتكار، والبحث العلمي الذي يخدم المجتمع المصري ويساعد في مواجهة تحديات كل قطاعات التنمية بالدولة.

البحث العلمي يواكب التحديات

وتابع، أن عنصر الابتكار يعد الأكثر مصداقية في مسألة أهمية البحث العلمي، مشيرا إلى أنه تم التركيز على أن يكون البحث العلمي مواكبا للتحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، موضحا: «لابد أن يستفيد البحث العلمي من احتياجات المجتمع، ويحل مشكلات وتحديات قائمة بالفعل، وهذا ما جعل المراكز البحثية المصرية في المقدمة».