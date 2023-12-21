«التعليم العالي»: تنفيذ 31 ألف نشاط طلابي في الجامعات خلال 2023

كشف الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، عن إجمالي الأنشطة الطلابية التي نفذتها الجامعات في 2023، موضحا أنه جرى تنظيك 31 ألفا و275 نشاطا، مقسمة إلى 1485 أنشطة قمية، و3879 برامج توعية، و25911 أنشطة طلابية عامة.

الجامعات المصرية

وأشار الوزير أن الأنشطة الطلابية القمية تمثلت في استضافة جامعة سوهاج دورة الألعاب التخصصية لكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية، واستضافة جامعة الفيوم اللقاء القمى الثاني لسفراء النوايا الحسنة تحت شعار طلاب مبتكرون ومخترعون، وكذلك اللقاء القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية.

معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار

وأشار إلى أن الجامعات شاركت في العديد في الأنشطة القمية منها دورة الشهيد الرفاعي الـ50 ومسابقة إبداع 11، بارالمبياد الجامعات المصرية، معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار، ملتقى الاتحادات الطلابية للجامعات المصرية، وغيرها من الأنشطة القمية.

ونظم المعهد عددا من البرامج التدريبية والتى استهدفت تأهيل وتدريب مرشحي رئاسة الجامعات، وكذلك المرشحين للمناصب القيادية بالمراكز البحثية، وأعضاء البعثات والمهمات العلمية، والطلاب في مصر والوطن العربي، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومديرى الإدارات ومديرى رعاية الشباب بالجامعات، بجانب عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل داخل مقر المعهد أو مع المؤسسات الأكاديمية.