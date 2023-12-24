مقبرة الدبابات.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تسقط في فخ «جحر الديك» للمرة الثانية

في إحدى مناطق قطاع غزة، نصبت الفصائل الفلسطينية فخًا لقوات جيش الاحتلال، إذا قامت بعمل كمين محكم في منطقة «جحر الديك»، استهدفوا خلاله قوات إسرائيلية، وذلك بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع.

هجمات الفصائل على قوات الاحتلال

عام 2014 وخلال الحرب على قطاع غزة، كانت منطقة جحر الديك، بمثابة فخ لجنود الاحتلال الإسرائيلي، إذ شهدت تلك المنطقة العديد من الهجمات على القوات الإسرائيلية، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، خاصة بعد تدمير إحدى الدبابات الإسرائيلية «ميركافا» بشكل كامل، وقتل جنود بداخلها.

وبحسب ما نشره موقع «سبوتنيك»، فإن الفصائل الفلسطينية أعدت فخًا لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، حال دخولها إلى منطقة جحر الديك، إذ استهدفت 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم، وقاموا بتفجيرها، ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها.

تدمير دبابات إسرائيلية

وتم تدمير دبابة إسرائيلية، هرعت إلى المكان بقذيفة «الياسين 105»، واستهداف قوات النجدة والإخلاء في منطقة العملية بمنظومة الصواريخ «رجوم» وقذائف الهاون من العيار الثقيل، فيما شوهدت طائرات وسيارات الإسعاف تنقل الضحايا من المكان.

قرية أو منطقة جحر الديك، تقع في منتصف المسافة بين مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، وتبعد عن غزة مسافة 8 كم، وبلغ عدد سكانها في عام 2010م، ما يقرب 3144 نسمة، كما أن سكانها يعتمدون بالأساس على زراعاتهم من ناحية اقتصادية وأهم مزروعاتهم الزيتون والحمضيات والخضروات، على الرغم من ذلك إلا أن نشاطها الاقتصادي ضعيف للغاية.