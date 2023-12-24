الرئيس الإسرائيلي عن المعارك في قطاع غزة: «صعبة ومريرة»

علق رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على المعارك والاشتباكات العنيفة التي دارت في قطاع غزة، وقُتل خلالها 13 من الجنود الإسرائيليين، مؤكدا أن المعارك صعبة ومريرة.

وقال رئيس دولة الاحتلال: «هذا صباح مؤلم للغاية، أمس السبت، شهد عددا من المعارك الصعبة والمريرة، أشعر وكأن قلبي سينفطر عندما أسمع أسماء الجنود الذين سقطوا في تلك الحرب»، وفق ما نشرت صحيفة «يديعوت إحرنوت» الإسرائيلية.

رئيس دولة الاحتلال يعلق على معارك غزة

أضاف أن عائلات جديدة تصبح مكلومة وثكلى، فتلك الخسارة تسبب جروحا للجسد والروح، وشدد على أن الطريق صعب ومؤلم، لكن لدينا هدف لنحققه، وهو عودة جميع المحتجزين من قطاع غزة، وعودة المستوطنين إلى منازلهم، وعودة الأمن إلى جميع سكان البلاد.

الوضع في قطاع غزة

وفي اليوم الـ79 من العدوان على غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واستهدف الطيران العسكري الإسرائيلي وقذائف مدفعيته منازل المواطنين في بلدة جباليا، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة الرافعي، واعتقلت عددا من الشبان، وأخرجت النساء بقوة السلاح، وسط إطلاق نار بشكل كثيف.

أضافت «وفا»، أن طائرات الاحتلال الحربية، أطلقت عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا، ومنطقة الجرن، تزامنا مع محاولة تقدم قواتها الراجلة إلى وسط جباليا.