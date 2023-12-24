انطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء انطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة لعام 2023/ 2024 م، بالتعاون مع نادي الصيد المصري ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية والمُقامة على مساحة 1741 فدان تقريباً وتضم 32 لبده تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوربا هرباً من الصقيع.

مصر ثاني أهم مسار للطيور المهاجرة الحوامة في العالم

أكد محافظ الشرقية أن مصر ثاني أهم مسار للطيور المهاجرة الحوامة في العالم إذ تتوافد بأعداد كثيفة في فصل الخريف خلال رحلتها من أوروبا إلى مصر في فصل الشتاء وتجذب هواة ومحبي رياضات جمع عينات البط المهاجر، ومحبي مشاهدة ومراقبة الطيور المهاجرة، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية تتميز بالطقس المعتدل الدافئ خلال فترة الشتاء والطبيعة الغنية بالخضرة والنضارة مع الهدوء والسكينة، بالإضافة إلى وفرة المياه العذبة التي تغمر مساحات كبيرة من الأراضي «البرك» ينمو بها حشائش «اللبد»، تصلح لسكنى الطيور بمختلف أنواعها وكلها عوامل تغري مختلف أنواع الطيور.

افتتاح فعاليات موسم مراقبة ومشاهدة وجمع عينات البط

وفى سياق متصل أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ لافتتاح فعاليات موسم مراقبة الطيور ومشاهدة وجمع عينات البط من أواخر نوفمبر 2023 م حتى منتصف مارس 2024.

أشار ممدوح غراب إلى أن المحافظة تضم أكبر بركتين للطيور المهاجرة بمركزي فاقوس والحسينية، حيث تستقبل بعثات علمية لكي تتابع أنواع الطيور «الصيفي، والشتوي»، والأنواع الأخرى لافتا إلى أن هذا الموسم ليس الغرض منه الصيد فقط، بل مراقبة الطيور النادرة والاستمتاع بوجود أنواع كثيرة منها الأمر الذي يعمل على انتعاش السياحة الداخلية في هذه المناطق.