«زراعة الشيوخ» تختتم مناقشتها لدراسة ملف القطن: نستهدف التوسع في تصنيعه

عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشتها للدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري».

جاء ذلك بعدما عقدت اللجنة خمسة اجتماعات من قبل لمناقشتها في حضور مسئولي الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أن اللجنة اهتمت بتلك الدراسة نظرًا لأهمية ملف القطن المصري، لا سيما في تلك الفترة التي تسعى فيها البلاد للنهوض بصناعة القطن.

وأوضح «الجبلي»، أن الهدف من ذلك الاجتماع الأخير هو الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع في ملف القطن، في ظل المناقشات التي تمت والزيارة التي قامت بها اللجنة لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة.

وأكد «الجبلي»، ضرورة وجود أرقام وبيانات حقيقية بشأن ذلك الملف، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل، وتحقيق الغرض من الدراسة.

ومن جانبه، قال النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، أن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التي تواجه محصول القطن والعمل على تذليلها لاستعادة عرش القطن المصري عالميًا.

الخروج بتوصيات تحقق الغرض من الدراسة المقدمة

وأكد «السباعي»، أهمية المناقشات السابقة التي قامت بها اللجنة والزيارة الميدانية إلى مصانع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أنها كانت كاشفة عن التحديات على أرض الواقع ما يساعد في الخروج بتوصيات تحقق الغرض من الدراسة المقدمة.

وأشار إلى أهمية التنسيق مع الشركات الخاصة في مجال القطن، لاستكمال مراحل المناقشات ومن ثم توصيات الدراسة، وعرضها على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وعقب «الجبلي»، بشأن مدى الحاجة إلي إجراء تعديلات تشريعية أو اتخاذ قرارات تنفيذية، لضمان ضبط المنظومة والتوسع في زراعة القطن وتصنيعه في المستقبل القريب، مشددًا على ضرورة وجود بيانات حقيقية لتساعد في خروج توصيات تحقق ذلك.