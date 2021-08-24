معهد بحوث القطن: 2800 جنيه للقنطار بالوجه البحري و2300 في قبلي

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن: إن سعر القطن للموسم الحالي بدأ من 2800 جنيه للقنطار في الوجه البحري، و2300 جنيه للقنطار في الوجه القبلي، على أن تبدأ حلقة البيع في بحري أول سبتمبر المقبل وأول أكتوبر بوجه قبلي.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جهودا كبيرة يبذلها الباحثون من أجل الارتقاء بأصناف القطن واستنباط أصناف ذات صفات أكثر جودة، وأن القطن الملون يعد أحد أهم الأصناف الجديدة التي ينتجها المعهد ويستعد للتوسع في إنتاجها بحلول الموسم المقبل.

مدير معهد القطن: التوسع في القطن الملون يحقق عائدات جيدة

وأشار مدير معهد بحوث القطن إلى أهمية تعاون القطاع الخاص للتوسع في إنتاج هذه النوعية من القطن، التي تحقق عائدات جيدة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمكافحة لتجنب الإصابة المتأخرة والتي تنعكس سلبا علي الإنتاج.

من جانبها، وضعت وزارة قطاع الأعمال العام منظومة جديدة لتجارة الأقطان هدفها تنظيم وتحسين عملية تداول وبيع الأقطان والحفاظ على نظافتها، مع تحقيق صالح المزارعين بحصولهم على أعلى سعر لأقطانهم من خلال نظام المزايدة.

مصدر: تحديد 26 مركزا لتجميع الأقطان في الوجه القبلي

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة عن تحديد عدد من مراكز تجميع الأقطان في محافظات 26 مركزا في الوجه القبلي، وهي الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج، وتبدأ في جمع الأقطان أول سبتمبر المقبل.

أما آليات تطبيق المنظومة، فهي تبدأ بتسليم المزارعين أكياسا من «الجوت» لتعبئة الأقطان بها، على أن يتم تسليمها مباشرة دون وسطاء في مراكز التجميع، ثم إجراء مزادات علنية على الأقطان من قبل شركات تجارة الأقطان مع تسليم مستحقات المزارعين عبر أحد البنوك.

وتضم لجنة تنظيم الأقطان في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثلا عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.