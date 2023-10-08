معهد بحوث القطن يستقبل وفدا أفريقيا بمحطة البحوث الزراعية بسخا بكفر الشيخ

استقبل معهد بحوث القطن بمحطة بحوث سخا، عشرين مبعوثًا من 12 دولة أفريقية في إطار الزيارات العلمية الميدانية الخاصة ببرنامج إنتاج وتربية القطن، الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

يأتي هذا التعاون تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتوجهات الدولة المصرية للعمل من أجل التعاون مع الاشقاء الأفارقة لنقل الخبرات والتدريب لرفع الكفاءات، وذلك بغرض تحقيق النفع لكافة المتدربين للوفاء بأهداف التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية.

مدير المعهد يستقبل المبعوثين

وقال الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، إن المعهد قام خلال الأسبوع الماضي باستقبال المبعوثين في المعهد وقام الأساتذة من المعهد وبعض الخبراء من مركز البحوث الزراعية بإلقاء محاضرات عن القطن في مصر وأفريقيا عن القطن العضوي وبرامج التربية والأمراض والآفات التي تصيب القطن وبرامج المحافظة على الأقطان من التدهور وكيمياء الألياف والنسيج في القطن، وقد أبدى السادة المبعوثين الاستفادة الكبيرة منها واستعدادهم لنقل هذه الأفكار والخبرات لبلادهم.

الاطلاع على مراحل غربلة وتنقية وتعبئة التقاوي الجيدة

وأضاف أنه تم الاطلاع على مراحل غربلة وتنقية وتعبئة التقاوي الجيدة، التي بدورها توزع علي المزارعين في إطار جهود وزارة الزراعة لتوفير تقاوي ذات جودة عالية ومنتقاه في أغلب المحاصيل، ضمن الخطة الاستراتيجية للنهوض بالزراعة، وأوضح رضوان بأنه بعد ذلك تمت زيارة حقول انتاج القطن بالمزرعة البحثية للمعهد بسخا للاطلاع علي برامج التربية والمعاملات وتم شرح عملي للمحاضرات النظرية التي تمت خلال الأسبوع السابق.

أقدم محلج تقاوي أساس في مصر

ثم توجه الوفد بعد ذلك إلى محلج تقاوي الأساس بمحطة سخا لمشاهدة كيف يتم عمل الحليج والعمليات المصاحبة، ويعتبر هذا أقدم محلج تقاوي أساس في مصر، ثم توجه الوفد بعد ذلك الي كنسية السيدة العذراء بسخا لزيارة أثار مسار العائلة المقدسة.

كان في استقبال المبعوثين في هذا الزيارة الدكتور وليد بسيوني يحيي، وكيل المعهد لشؤون الإنتاج، والدكتور ياسر محمد المنسي، وكيل المعهد لشؤون الإرشاد والتدريب، والأساتذة رؤساء الأقسام البحثية بالمحطة ومدير محلج تقاوى الأساس ومدير محطة البحوث الزراعية ومدير محطة غربلة التقاوي والمهندسين العاملين بهما، وكاهن الكنسية والقائمين علي الخدمة بها.

وكان برفقة الوفد الدكتور أحمد عبد المغني، رئيس بحوث تربية القطن بالمعهد ومنسق الدورة والمشرف عليها، والدكتور مصطفي عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية بالمعهد.