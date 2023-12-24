الحالة الصحية لمحمد نشأت بعد تعرضه لحادث سير.. شرخ في الذراع وكدمات

تعرض الإعلامي محمد نشأت لحادث سير مروع، أمس، بعد عودته من حفل دير جيست، إذ تسلم جائزة الراديو 9090، أسفرت عن إصابته بشرخ في الذراع اليسرى، وبعض الكدمات.

تفاصيل حادث محمد نشأت

قال محمد نشأت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشكر كل من سأل عليه من الجمهور ومحبيه، كاشفا تفاصيل الحادثة: «كنت راجع إمبارح من حفل الدير جيست بعد ما استلمت الجائزة وفجأة ظهرت قدامي عربية وخبطت فيها».

واستطرد: «أصبت بشرخ في الذراع الأيسر، وبعض الكدمات في الضلوع، والدكتور طلب مني الراحة لمدة أسبوع».

مشاركة محمد نشأت في فيلم تاج

وشارك محمد نشأت مؤخرا، في فيلم «تاج» بجانب الفنان تامر حسني، والتي كانت تدور أحداثه حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.