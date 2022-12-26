«افصل واسمع» لـ محمد نشأت على الراديو 9090

على مدار 5 أيام أسبوعيًا من الأحد إلى الخيمس، يطُل الإعلامي محمد نشأت، على مُستمعي الراديو 9090 بـ«افصل واسمع»، حيث يهدف البرنامج لمشاركة المستمعين رحلة العودة من العمل، ويحقق نجاح جماهيري كبير.

ويعتمد برنامج محمد نشأت، الذي يُقدمه بمشاركة شيماء حافظ، علي الاتصالات الهاتفية من الجمهور ورسائل المستعمين من خلال مجموعة من الفقرات، من أبرزها «أسرار الستات، وكل أسبوع موضوع».

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الإعلامي محمد نشأت، وهي كالتالي:

- انضم إلى فريق راديو 9090 في يوليو 2012.

- أشهر أعماله برامج «مروح، مكملين وانتوا مروحين، روق يومك، افصل واسمع».

- شارك محمد نشأت في العديد من الاعمال الفنية من أبرزها «شهرباظ وشهرجاز، تحية طيبة وسعد، ناس وناس»

- وحصد جوائز أفضل مذيع راديو 2019 و2021 دير جيست، وأفضل برنامج إذاعى 2016 ديرجيست.