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رئيس مجلس الدولة: نسعى لتحقيق العدالة الناجزة.. ورقمنة جميع إجراءات التقاضي

كتب:

محمد عيسى
07:20 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

افتتح المستشارعادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، مُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة المنوفية، الذي يُعد استكمالاً لجهود مجلس الدولة في التيسير على المواطن وتقريب جهات التقاضي.

ورافق رئيس مجلس الدولة، أعضاء المجلس الخاص وجمع من مستشاري مجلس الدولة.

المجلس يبذل جهدا كبيرا للتحول الرقمي  

وصرح رئيس مجلس الدولة على هامش الافتتاح، بأن المجلس يُبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة نحو إتمام الميكنة والتحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها، وقال إن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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