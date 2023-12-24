بحضور المحافظ.. افتتاح مجلس الدولة فرع المنوفية اليوم

يفتتح المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم، فرع مجلس الدولة في المنوفية بحضور محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، وقيادات المحافظة.

نشأة مجلس الدولة

ويعتبر مجلس الدولة من أعرق الهيئات القضائية وتأسس في عام 1946، ويختص بالنظر في الدعاوى الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية في مصر، ويتألف المجلس من مجموعة من قضاةٍ ذوي خبرة في الشؤون القانونية والإدارية.

اقسام مجلس الدولة

وعن أقسام مجلس الدولة، فإنّه يحوي عددًا من الأقسام مثل هيئة المفوضين، والتي تختص بإصدار التقارير والتوصيات القضائية قبل إصدار الحكم في الدعوي.

كما يضم قسم الفتوى والتشريع، ويعتبر بمثابة محكمة للجهات والهيئات الحكومية؛ للفصل فيما ينشب بينهم من خلافات، إضافة إلى قسم التشريع الذي يُراجع القوانين التي تعرض عليه قبل إصدارها من البرلمان.

ويعد المجلس مرجعًا مهمًا لقضايا الطعن في القرارات الإدارية والتشريعات والتنظيمات الحكومية، كما يتسم بمبدأ الاستقلالية والنزاهة في ممارسة مهامه واتخاذ قراراته، ويعمل المجلس على حماية حقوق الأفراد ومصالحهم والضمانات القانونية.