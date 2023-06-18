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سكرتير عام الغرفة التجارية في السويس: تعيين 7 أعضاء لاستكمال المجلس

كتب:

حمدي عبد الله
09:47 ص | الأحد 18 يونيو 2023
الغرفة التجارية في السويس

الغرفة التجارية في السويس

قال أمين الشاطر سكرتير عام الغرفة التجارية في محافظة السويس، إنه سيجري استكمال أعضاء الغرفة التجارية بتعيين 7 أعضاء، بعد نجاح 7 مرشحين بالتزكية دون إجراء انتخابات.

نجاح 7 مرشحين بالتزكية

وحسمت انتخابات الغرفة التجارية في محافظة السويس، بالتزكية، إذ لم يتقدم لخوض الانتخابات على المقاعد السبعة المقرر إجراء انتخابات عليها، سوى 7 مرشحين لمجلس إدارة الغرفة، ليجري تعيين 7 أعضاء وفق الإجراءات المتبعة لاستكمال المجلس.

أضاف «الشاطر» أن الذين تقدموا بأوراق ترشحهم أثناء فتح باب الترشح في مايو الماضي، 7 مرشحين، منهم 5 من المجلس القديم.

الأعضاء الجدد بالغرفة التجارية في السويس

وأوضح أن الذين تقدموا لنيل ثقة التجار في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالسويس، وسيمثلون التجار في المجلس الجديد، هم: محمد الملاح رئيس الغرفة، أمين الشاطر السكرتير العام، علي منصور، فرج محمد، حمدي أحمد، سيد علي ومحمد عبده.

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بقلم حمدي عبد الله