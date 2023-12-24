«فصائل غزة» تعلن مقتل ملازم بجيش الاحتلال.. كتب موعد زفافه على جدار منزل

كشفت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها تمكنت من قتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، برتبة ملازم، يُدعى «أوشري موشيه»، بعد شهر واحد من خطبته، حيث قام «موشيه» بكتابة موعد زواجه على جدار منزل في قطاع غزة، وأرسل الصورة لخطيبته، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مصادر للاحتلال الإسرائيلي مقتل الرقيب «روي إلياس»، من كتيبة الهندسة القتالية 603، على يد المقاومة الفلسطينية، بعد أن التقط صورة لنفسه في أحد شوارع غزة.

تكلفة الحرب في قطاع غزة باهظة للغاية

وعلى جانب آخر، صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن تكلفة الحرب في قطاع غزة باهظة للغاية، ولكن لا يوجد خيار آخر سوى مواصلة القتال، على حد قوله.

ووفقًا لتصريحات نتنياهو، اليوم الأحد، فإن يوم أمس السبت كان من بين الأيام الأكثر دموية بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قتل 14 جندياً من الاحتلال دفعة واحدة، وعلى الرغم من ذلك، أكد رئيس حكومة الاحتلال أن قواته لا تملك خياراً آخر سوى مواصلة القتال.

وفي تعليقه على مقتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة، صرح نتنياهو بأن «هذا الصباح كان صعبًا للغاية على الجميع».