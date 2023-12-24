نتنياهو عن مقتل 14 ضابطا وجنديا: خضنا معارك قاسية في غزة الليلة الماضية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال «إننا خضنا معارك قاسية في قطاع غزة، الليلة الماضية».

وأوضحت القناة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندي آخر خلال المعارك في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 8 ضباط وجنود له خلال العمليات القتالية في قطاع غزة، لتتوالى الخسائر في صفوف الاحتلال، بعدما أعلن مقتل 5 ضباط وجنود آخرين، ليصبح إجمالي قتلي جيش الاحتلال 14 ضابطا وجنديا في يوم واحد.