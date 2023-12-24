نتنياهو: الفصائل الفلسطينية خسرتنا الكثير وليس أمامنا سوى مواصلة الحرب

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حرب غزة ومواجهات الفصائل الفلسطينية أحدثت خسارة كبيرة لبلاده، وأيضًا مقتل الجنود داخل الأراضي الفلسطينية والذين وصل عددهم إلى نحو 153 قتيلًا، بحسب ما ذكرت شبكة «بي بي سي».

وكان أمس السبت، من أكثر الأيام دموية على الاحتلال الإسرائيلي بحسب حديث نتنياهو لكنه قال إن قواته ليس لديها خيارا سوى مواصلة القتال.

صباح صعب للغاية علي جنود الاحتلال

وقال نتنياهو في تعليقه على وقوع قتلى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم: «هذا صباح صعب للغاية علينا نتيجة لمقتل جنود الاحتلال داخل غزة».

وشدد على أن قواته ستستمر بكامل قوتها حتى القضاء على الفصائل الفلسطينية وضمان العودة الآمنة للمحتجزين في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي «ليكن واضحا: ستكون هذه حرب طويلة».