اقرأ في عدد الوطن غدا: جرائم إسرائيل في غزة.. من أمن العقاب وأد الإنسانية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-إرهاب جيش الاحتلال ضد المدنيين بـ«الصوت والصورة».. والحساب مؤجّل لحين حضور العدالة.

-جرائم إسرائيل في غزة.. مَن أمِن العقاب «وأد» الإنسانية.

-قتل الأطفال: يتعرضون للإبادة الجماعية منذ نشأة الكيان الغاصب.. وأكثر من 8 آلاف طفل استشهدوا منذ 7 أكتوبر الماضي.

-استهداف المساعدات والمنشآت: الاحتلال ينهب المعونات.. وقواته فجرت 75% من مباني غزة.. و80% من سكان القطاع يعانون الجوع.

-قصف المستشفيات ودور العبادة: 25 مستشفى من أصل 36 خرجت من الخدمة ومحلل: الكيان المحتل يحظى بحماية الغرب.

-مركز آتون يحتفي بالكاتبة الكبيرة بمناسبة مرور 50 عاماً على احترافها العمل الصحفي.

-«السيسي»: نسعى لتحسين أحوال المواطنين وتوفير حياة كريمة ولائقة لهم.

-الرئيس يوجّه برفع كفاءة تنفيذ المشروعات لتحسين مؤشرات الموازنة وخفض العجز الكلي.

- رئيس مجلس الشيوخ: الإقبال على الانتخابات الرئاسية أبهر العالم.

-إدراج 28 جامعة مصرية في النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات.

-«عبدالرازق»: الشعب اختار «السيسي» زعيماً وقائداً للدولة في مرحلة عصيبة من تاريخها.

-الأهلي يتحدى سيراميكا: «كولر» يتبع سياسة التدوير و«الرمادي» بـ«القوة الضاربة».

-«الري»: متابعة يومية من الأقمار الصناعية لمساحات الزراعات المخالفة.

-بيراميدز يواجه فيوتشر في لقاء خارج التوقعات ومواجهة برتغالية من خارج الخطوط.

الصفحة الثانية

- تكريم فريدة الشوباشي بمناسبة مرور 50 عاماً على احترافها العمل الصحفي.

-الكاتبة الصحفية اتُهمت بمعاداة السامية بعد رفضها استضافة شخصية إسرائيلية متورطة في قتل الفلسطينيين وتم فصلها من «مونت كارلو» فأرسل لها نجيب محفوظ رسالة: «غيابك خسارة لكل المستمعين العرب».. ومدير مركز آتون: «الشوباشى» مناضلة وطنية طوال مسيرتها ونموذج مشرّف للمرأة المصرية.

-«فريدة»: أنا إنسانة بسيطة تؤمن بأن «الكلمة نور.. وبعض الكلمات قبور» وطوال حياتي لم يقُل لي شخص افعلي هذا.. ولم أرتكب أي شيء ضد ضميري.

-طوائف التقويم الغربي تحتفل بعيد الميلاد اليوم.. ورؤساء الكنائس يصلّون من أجل مصر.

-الحزن يسيطر على القداسات بسبب الوضع المأساوي في قطاع غزة الناتج عن وحشية عدوان الاحتلال.. والبابا ثيؤدوروس: السلام لن يزدهر في ظل غياب العدالة.

الصفحة الثالثة

-جرائم إسرائيل في «غزة».

-مَن أمِن العقاب.. «وأد» الإنسانية.

-288 نازحاً محلياً استشهدوا كانوا يقيمون في ملاجئ «الأونروا».

-تضرر المباني.

-301 فلسطيني استشهدوا بسبب العدوان الإسرائيلي.

-يُعد عام 2023 العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة منذ 2005.

-تسجيل 308 حوادث مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات.

-تهجير ما لا يقل عن 143 أسرة فلسطينية تضم 1014 شخصاً من بينهم 388 طفلاً.

-الضفة الغربية والقدس.

- بلغت أوامر الاعتقال الإدارى بعد 7 أكتوبر أكثر من 2345 أمراً ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

- قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية منهم أفراد من عائلات المعتقلين.

-إجمالى أعداد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 7800 من بينهم أكثر من 2870 معتقلاً إدارياً.

الصفحة الرابعة

-قصف المستشفيات.. أبشع الجرائم الوحشية للاحتلال.

-11 مستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.. وخروج باقي المستشفيات من الخدمة بسبب نقص الوقود واستمرار القصف.

-الجرافات والدبابات الإسرائيلية دهست الجرحى والمرضى والنازحين وخيامهم وجثث الشهداء في باحة مستشفى كمال عدوان بشكل همجي.

-محلل سياسي: إسرائيل ترتكب مجازر إبادة جماعية ونطالب بتحقيق دولي.. والكيان المحتل «فوق القانون» ويحظى بحماية الغرب.

-استهداف المساعدات.. إتلاف ونهب بهدف تجويع المدنيين في «غزة».

-الأسلحة المحرَّمة.. القتل بالفسفور الأبيض ومواد مشتعلة ومتفجرات تحرق أجساد الفلسطينيين.

-«الحزيران»: تدمير 75% من مباني غزة.. و80% من السكان يعانون الجوع.

-العدوان يستخدم ضد غزة أسلحة فتاكة يحظرها القانون الدولي حتى بالحروب.. وأستاذ العلاقات الدولية الفلسطيني: النساء والأطفال كانوا هدفاً لأسلحة غامضة تسبب العمى.

-السفير عمر عوض الله: مصر قدمت مبادرات بناءة لإيجاد حل مستدام للقضية.

-المجتمع الدولي تم إفشاله بسبب سياسة البلطجة من جانب دولة كبرى تمنح إسرائيل الحصانة.

-مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية كارثة إنسانية بكل المقاييس.

-الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.

الصفحة الخامسة

-قتل الأطفال.. العنف والإبادة عرض مستمر منذ نشأة الكيان.

-«الصحة الفلسطينية»: 8 آلاف طفل استشهدوا منذ 7 أكتوبر الماضي في غزة و70 بالضفة الغربية.

-أستاذ قانون: الاحتلال يفلت دائماً من العقوبات والتاريخ لم يسجل احترام إسرائيل للقوانين الدولية والإنسانية.

-«يونيسيف»: قطاع غزة أخطر مكان للأطفال في العالم بسبب ممارسات الاحتلال.

-التعذيب متواصل في سجون الاحتلال للشباب والقُصّر والنساء.. وتقارير الصليب الأحمر تفضح العنف الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين.

-أكاديميون: «تل أبيب» تنتهك القوانين الدولية.. ولم تترك جريمة إلا وارتكبتها.

-استهداف الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عرض مستمر.

-هل أتاك حديث الطنطورة؟!

د. أبوالعلا النمر: جرائم قادة إسرائيل تضعهم تحت «مقصلة» الجنائية الدولية.

-حرب غزة نقطة فارقة في تاريخ الإنسانية.. وما قام به الكيان الصهيوني كان مخيفاً ومرعبًا.

-أستاذ القانون: المقاومة المسلحة مشروعة ومعترف بها دولياً للدفاع عن مكتسبات وحقوق الشعوب ضد المحتل.

الصفحة السادسة

-وصفة إلكترونية لصناعة الفتنة.

-الشركة المتحدة.. براعة توثيق الذاكرة الفنية.

-الوعي هو المصل الواقي.

-في الدراما التليفزيونية خلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واقعاً إبداعياً جديداً أثار مراجعة المشاهد قضاياه الوطنية.

-اثبت يا «شعب مصر» على موقفك.

-«نتنياهو».. والڤيلا المسروقة.

الصفحة السابعة

-جوائز البطولة.

-سوبر الأبطال.

-الأهلي وسيراميكا: «كولر» يختار التشكيل.. و«الرمادي» يجهز أوراقه.

-بيراميدز يواجه مودرن فيوتشر وصدام برتغالي خارج الخطوط.

-سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الأهلي.

-مودرن فيوتشر يستعد لمواجهة بيراميدز.

-مفاجآت الزمالك أساطير «البريميرليج».

-«فتوح» يقترب من التجديد و«زيزو» يطلب الرحيل.

-«صلاح» يدخل قائمة العظماء العشرة وأرسنال «وش السعد» على «الفرعون».

الصفحة الثامنة

-نُقاد: «لغته» بسيطة.. وفلسفته من التراث الشعبي.

-صاحب بالين «فنان».

-«خلي بالك من زوزو» أهم أعماله الفنية.. وشخصيته فريدة ولا يمكن تجسيدها.

-ابنته: قضيت معه 6 سنوات مليئة بالبهجة.

-سامية جاهين: ورثت عنه «حب الأكل» وسؤالي البرىء سبب قصيدة «ربنا».

-«سامية» مع والدها عندما كانت طفلة.