محلل سياسي: إسرائيل هي الولاية الـ51 لأمريكا وليست شريكا وحليفا فقط

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إنّ هناك حديثًا عن أن الرئيس الأمريكي بايدن، وفقًا للحالة الصحية والأخطاء الكثيرة، التي قالها مؤخرًا وجرى تصحيحها من البيت الأبيض في أكثر من محفل على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، فإن إدارة البيت الأبيض ترى وقف العمليات العسكرية في غزة قبل نهاية العام.

البيت الأبيض يدرس مستقبل

وأضاف «شرقاوي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الأحد، أنه كان هناك تصريحًا بأن البيت الأبيض يدرس مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي، وعلى اتصال مع المعارضة، وهذا لا يتفق أبدا مع تصريح بايدن أمام الصحفيين، حين قال: «لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار»، مضيفًا: «أعتقد إنها زلة من زلات لسان الرئيس بايدن».

بايدن أرسل الوزير أوستن

وأوضح أن بايدن أرسل الوزير أوستن ومسؤول الأمن القومى جايك سوليفان إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، وكان المحور أن تنتهى العمليات خلال شهر، وهو ديسمبر، ونتنياهو صرح باحتياجه لشهرين، ما يؤكد أنه كان هناك حديث في الغرف المغلقة، أن تنتهى خلال شهر، ما يؤكد صحة التصريحات بأن الإدارة الأمريكية كانت تطالب نتنياهو بإنهاء العمليات العسكرية خلال شهر.

إسرائيل هي الولاية الـ51 لأمريكا

ولفت الدكتور ماك شرقاوى، إلى أن إسرائيل هي الولاية الـ51 لأمريكا وليست شريكا وحليفا فقط، ووجودها له ضرورة كبيرة لمثلث الشر أمريكا وبريطانيا وفرنسا.