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حلقة خاصة لـ لميس الحديدي من بيت لحم وكنيسة المهد في فلسطين اليوم

كتب:

محمد عزالدين
02:53 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023
الإعلامية لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي

تقدم الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الأحد، حلقة خاصة من برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON» من بيت لحم بالضفة الغربية في فلسطين.

موعد إذاعة الحلقة

الحلقة المقرر إذاعتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، تتابع فيها الإعلامية لميس الحديدي من كنيسة المهد أجواء عيد الميلاد الحزينة بعد إلغاء الاحتفالات في مدينة مهد المسيح حدادًا على أرواح شهداء غزة.

وتتجول لميس الحديدي خلال الحلقة في المدينة القديمة وتتابع تأثر السياحة في المدينة الفلسطينية التي غاب عنها السائحون نتيجة الحصار والحواجز الإسرائيلية.

لقاءات مع شخصيات عامة

تسلط الحلقة الضوء كذلك على كنيسة المهد التي ولد بها السيد المسيح ومصنفة ضمن قائمة اليونسكو، حيث تعد إحدى أقدس وأقدم الكنائس المسيحية في العالم، كما تجري «الحديدي» خلال الحلقة العديد من اللقاءات مع شخصيات عامة وقساوسة ووزراء وقيادات ومواطنين.

«كلمة أخيرة» يذاع من السبت إلى الثلاثاء على قناة ON.

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