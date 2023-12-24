بعد استبعاد نجمة الفيلم لدعمها فلسطين.. مخرج «Scream 7» يعتذر عن استكماله

أعلن المخرج كريستوفر لاندون اعتذاره عن فيلم الرعب «Scream 7»، الذي كان من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال عام 2024، حيث وصف الأمر بـ«الحلم الذي تحول إلى كابوس».

وجاء ذلك خلال تدوينة نشرها المخرج عبر حسابه على «X»، قائلا: «أعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للإعلان عن خروجي رسميًا من Scream 7 الذي تم منذ أسابيع ماضية».

وأضاف المخرج كريستوفر لاندون: «سوف يحزن البعض ويسعد الآخرين، لقد كانت وظيفة الأحلام التي تحولت إلى كابوس. وقلبي انفطر لجميع المعنيين بالأمر ولكن حان الوقت للمضي قدمًا»، متابعا: «ليس لدي ما أضيفه إلى المحادثة سوى أنني آمل أن يزدهر ما قدمه المخرج ويس كرافت ويرتفع فوق الانقسامات، وإن ما ابتكره هو والكاتب كيفن ويليامسون هو شيء مذهل، ويشرفني أن أحظى ولو بأقصر لحظة مستمتعًا بتوهجه»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

بطلة سلسلة «Scream» تهاجم إسرائيل في حربها على غزة: إبادة وتطهير عرقي

تشهد سلسلة «Scream» حالة من الاضطراب منذ أن طُردت ميليسا باريرا، نجمة الجزئين الخامس والسادس، من الجزء السابع بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم خلالها إسرائيل خلال حربها المستمرة والدموية على غزة، شاركت الممثلة منشورًا يتهم إسرائيل بـ «الإبادة الجماعية والتطهير العرقي».

وأوضحت الشركة المنتجة للفيلم، في بيان صحفي، أن الممثلة لم تُطرد بسبب إظهار دعمها للقضية الفلسطينية، ولكن لأن رسائلها فُسرت على أنها معادية للسامية.