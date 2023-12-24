أشتية: ما يجري في غزة الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن ما يجري في قطاع غزة، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، قد يكون هو الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فنحن نعرف أنه في العام 1967، قتل لإسرائيل نحو 747 شخصاً، لكن في هذه الأحداث قتل أكثر من 1300 شخص.

تدمير 261 ألف منزل وتهجير مليوني فلسطيني

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، في حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين، في برنامج «ملف اليوم»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المشهد بالتالي في الجانب الإسرائيلي كبير، وفي الجانب الفلسطيني عشرات الأضعاف، الأمم المتحدة تقول إنه أكثر من 261 ألف بيت تم تدميرها جزئياً وكلياً، وأكثر من 2 مليون إنسان تم تهجيرهم تهجيراً قسرياً من الشمال للوسط، ثم الآن إلى جنوب القطاع.

قطع الكهرباء والمياه بيد وزير الطاقة الإسرائيلي

وأوضح أنه تم قطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة بيد وزير الطاقة الإسرائيلي، والآن تجري حرب بتجويع الناس وتعطيش في كامل القطاع، وكانت درجة الحرارة في 7 أكتوبر 32 مئوية، الآن صارت 10 درجات، وبالتالي ما كان يمكن للنازح أن يتعايش معه في بداية الحرب لم يعد ممكناً، يوجد أطفال وشيوخ ونساء ومرضى وحالات ولادة.