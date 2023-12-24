كنيسة المهد بلا ترانيم.. هبة جلال: لأول مرة تغيب أفراح عيد الميلاد في بيت لحم

استعرض الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، مشاهد خاصة تظهر كنائس بيت لحم الأقدم في العالم، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بلا ترانيم ولا شموع.

أعياد الميلاد تغيب عن الضفة الغربية

وقالت هبة جلال إنّ الأشقاء في قطاع غزة يواجهون ظروفًا مأساوية، ولأول مرة كنيسة المهد في الضفة الغربية تغيب عنها الاحتفالات، وصوت الأجراس وأشجار الكريسماس والزينة، ولأول مرة تغيب الفرحة المرافقة لعيد الميلاد المجيد، كما اعتدنا كل عام.

وأضافت، أن الأعياد هذا العام تحت الأنقاض، فلم يعد هناك مجالا للاحتفال وسط 20 ألف شهيد في قطاع غزة، واستمرار عمليات الانتهاك في الضفة من قوات وجنود الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 80 على التوالي، وسط المأساة والحرب الضارية والبشعة بحق أهالينا في فلسطين.