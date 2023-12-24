جرائم إسرائيل في «غزة» من أمن العقاب.. «وأد» الإنسانية

أمِنوا العقاب فأساءوا للإنسانية.. لا يمضى يوم أو ليلة منذ عدوان السابع من أكتوبر الماضى، إلا وترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلى جرائم حرب جديدة ضد الشعب الفلسطينى، وتتلطخ أيديها بدماء المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ بالمخالفة مع القانون الدولى، متكئة على الفيتو الأمريكى الحاضر دائماً لحجب كل ما من شأنه إدانة الكيان الصهيونى رغم اكتمال أركان الجريمة قانونياً ومادياً ومعنوياً.

الأدلة والشهود ومسرح الجريمة الذى تبلغ مساحته 365 كيلومتراً مربعاً، وتسجيل الجرائم صوتاً وصورة بعدسة وسائل الإعلام العالمية، كل ذلك لم يتمكن من وضع مسئول إسرائيلى واحد خلف القضبان رغم اعتراف قيادات قوات الاحتلال بكافة الجرائم خلال تصريحاتهم العنترية، أو من إدانة إسرائيل لتدفع ثمن جرائمها بحق الأطفال والنساء، من تجويع وترهيب وقتل ودفنهم أحياء ومنعهم من العلاج، وحرمانهم من ذويهم، ومنع وصول المساعدات لهم، وصولاً للتهجير القسرى والإبادة الجماعية. الأوبئة والعطش والجوع ونقص الأدوية وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والأسلحة الفتاكة تأخذ الجميع فى غزة إلى نهايتهم المحتومة وهى الموت.

حياة هادئة هانئة كان ينعم بها سكان قطاع غزة قبل 75 يوماً رغم الحصار، الأطفال على مقاعدهم بالمدارس والأطباء فى مراكزهم الطبية فى انتظار مريض لمداواته أو طفل مصاب بالحمى لرعايته، والنساء أمام الأوانى يطهين الطعام الساخن، والرضع فى أحضان أمهاتهم، والرجال فى أعمالهم يكدون لكسب لقمة العيش، الشوارع تملأها ضحكات الأطفال خلال لعبهم، والأسواق مزدحمة عن بكرة أبيها، قبل أن تتبدل السماء بلون الرماد والدخان، ويحل محل ضحكات الأطفال أصوات قذائف طيران الاحتلال التى تهدم منازلهم فوق رؤوسهم، وتستهدف الكوادر الطبية والمستشفيات والمدارس والجوامع والكنائس، لتتحدى إسرائيل العالم بارتكاب كافة المخالفات لكل القوانين والأعراف والمعاهدات والاتفاقيات وبالتالى «الإجرام مسجل بالصوت والصورة» والحساب مؤجل لحين حضور العدالة.