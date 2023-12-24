«الصحة»: مشروع قانون المنشآت الصحية يضمن استخراج التراخيص المميكنة من شباك واحد

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنّ مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة بمثابة استجابة من الوزارة للعديد من الشكاوى الكثيرة التي أطلقتها النقابات المهنية، فيما يتعلق بالتراخيص، ومن ضمن الأمور التي طرحت أنه سيحسن ويسهل من قدرات الأطباء.

خدمات مميكنة بقانون المنشآت الطبية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنّ مشروع القانون يتضمن وجود جهة واحدة وشباك واحد ومكان واحد بطريقة مميكنة لتقديم أوراق الترخيص، والحصول عليه دون الاضطرار إلى الذهاب إلى 8 أو 9 جهات.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المشروع يتضمن التقديم إلكترونيًا وتحديد وقت لصدور الرخصة، وتسهيل في التسجيل بنقابة الأطباء وأطباء الأسنان، وتمكين المستشفيات الأجنبية بأن يكون لها أفرع في مصر.

وأوضح أن الأسلوب الأمثل والوحيد هو التعامل المباشر مع وزارة الصحة، التي تحتوي كل الأطباء وأعضاء الفريق الصحي، ومسؤولة بشكل رئيس عن الخدمة الصحية، وحريصة على الخدمة الصحية ومقدميه.