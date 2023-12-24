هل هناك علاقة بين دور البرد المنتشر حاليا ومتحور كورونا الجديد؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الدور المنتشر بين المواطنين حاليا ليس له علاقة بمتحور كورونا الجديد.

وأضاف حسني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدور المنتشر حاليا هو دور للفيروسات التنفسية كاملة كفيروس كورونا الفيروس الغدي والهربس والفيروس التنفسي المخلوي والإنفلونزا، وعلى المواطنين عدم التخوف أو القلق بل اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المُعدية وغير المُعدية.

مصر حتى هذه اللحظة لم يدخلها المتحور الجديد لفيروس كورونا

وتابع رئيس لجنة كورونا أن مصر حتى هذه اللحظة لم يدخلها المتحور الجديد لفيروس كورونا، وعلى المواطنين ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، حيث إنه يتم تحديثه بشكل سنوي ليتماشى مع طبيعة التحورات التي تحدث من وقت إلى الآخر، والدور المنتشر حاليا يحدث كل عام في مثل هذه التوقيتات.

أعراض متحور كورونا الجديد

وأكد «حسني» أن أعراض متحور كورونا الجديد لا تختلف عن غيره من المتحورات السابقة، خاصة وأنه يشبه متحور أوميكرون وتتضمَّن ارتفاعا في درجة الحرارة والسعال وسيلان الأنف واحتقان في الحلق والبعض قد يفقد حاستي الشم والتذوق والبعض الآخر لا، وارتفاع درجة الحرارة قد تطول عند البعض والطبيب هو المسؤول الوحيد عن تشخيص الحالة المرضية وليس المواطن.