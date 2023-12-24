وفد من «الصحة» يزور الشرقية لمتابعة تطبيق بروتوكول الالتهاب السحائي

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتورة عبير العشري مسئول السحائي والمشرف الوقائي من قبل وزارة الصحة، ومصطفي شلبي مراقب أول بقطاع الطب الوقائي بالوزارة، وذلك اليوم الأحد بمكتب وكيل الوزارة، في حضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديرة إدارة الوبائيات والترصد، ومسئول السحائي بالمديرية، في زيارة إشرافية للمحافظة، لمتابعة أعمال الموقع المختار لتطبيق بروتوكول الالتهاب السحائي به، وتقييم أعمال السحائي بالمديرية والمنافذ التابعة لها وفقاً لتعليمات الوزارة.

مناقشة مؤشرات الأداء التابعة لبرنامج مكافحة أمراض الجهاز العصبي

ناقش وكيل وزارة الصحة مع مشرفة الوزارة الوضع الصحي بالمحافظة، وخطة العمل بمكاتب التطعيمات بالإدارات الصحية، كما تمت مناقشة مؤشرات الأداء التابعة لبرنامج مكافحة أمراض الجهاز العصبي الحاد، وذلك فيما يخص ديوان المديرية، والإدارات الصحية بالمحافظة، والموقع المختار بمستشفى حميات الزقازيق لتطبيق بروتوكول الالتهاب السحائي، والتي كان أهمها جودة بيانات البرنامج الإلكتروني men/menlab، وبيانات الإبلاغ الفوري، واكتمال بيانات سجل ترصد الأمراض المعدية كالسحائي والتهاب المخ، بالإضافة لمراجعة خطة المرور الدوري على المستشفيات والمصادر الأكثر إبلاغاً في نطاق كل إدارة صحية.

نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية

وأثنت «العشري» على مؤشرات الأداء التي تم تحقيقها بالفترة الأخيرة، مشيدة بجودة بيانات السجلات، وأعمال التطوير التي تمت بمكاتب الصحة، كما أكدت أهمية المحافظة على نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية للأطفال أقل من خمس سنوات، وتطعيمات أطفال المدارس بالسحائي والثنائي، والالتزام بالخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة والسكان.