نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بأسيوط

شهد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي احتفالية كلية البنات الإسلامية بأسيوط برئاسة الدكتور محمد على عطا الله عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط، باليوم العالمي للغة العربية، بحضور الدكتور صلاح رمضان وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور كمال سعد رئيس اللجنة الثقافية بالكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا السابق وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبات بالكلية.

الاحتفال باللغة العربية

بدأ الحفل بتقديم متميز من الدكتور درويش مرسي عبدالمعطي أستاذ الفقه العام بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، تلا ذلك كلمة ترحيب من الدكتور محمد على عطا الله عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط، بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبات، مشيرًا إلى أن الله شرف العرب بجعل اللغة العربية لغة للقرآن الكريم، موضحًا أن الاحتفال باللغة العربية لم يبدأ بتاريخ اعتماد الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر يومًا للاحتفال بها، بل يوم عيدها بدأ قديمًا منذ أن كرمها الله وشرفها بنزول القرآن بها.

اليوم العالمي للغة العربية

نقل الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الحضور، مؤكدًا اهتمام جامعة الأزهر بالاحتفال باليوم العالمي اللغة العربية، والحرص والتأكيد على ضرورة التحدث بها وعدم هجرها إلى اللغات الأجنبية الأخرى وكيف لا وقد شرفها الله عز وجل وجعلها لغة القرآن الكريم، الذي جعله الله بدوره معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة كلامية معنوية خالدة لا تنتهي، تحدى به العرب، وهم من نبغوا في البلاغة الخطب والشعر، فكان العربي يتحدث العربية كأنه ملهم، وقد نصبوا الأسواق للتباري فى إظهار مهاراتهم في اللغة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بأية من مثله.كما شدد فضيلته على العناية و الالتزام بالتدريس باللغة العربية الفصحى في قاعات المحاضرات، وهو ما تحرص عليه جامعة الأزهر بشكل كبير بين الجامعات المصرية.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن اللغة العربية من إعداد المركز الإعلامي برئاسة الدكتورة أسماء عبدالحكيم المدرس بقسم الأدب والنقد بالكلية لاقى استحسان الحضور.

إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية

وأضاف الدكتور صلاح رمضان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب حرص الكلية على إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية، التي من شأنها تثقيف طلبات الكلية، مقدمًا جزيل الشكر والامتنان لجميع القائمين على الحفل الكريم، سائلًا المولى عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان وأن يحفظ مصرنا وأزهرنا من كل سوء ومكروه.

وأمتعت الدكتورة عواطف أبوالعزايم المدرس بقسم الأدب بالكلية الحاضرين بقصيدة رائعة عن اللغة العربية وقدمت الطالبة ملك كمال بقسم الشريعة قصيدة أخرى عن اللغة العربية، وأضافت الطالبة فاطمة الزهراء سحيم بقسم الحديث قصيدة ثالثة.