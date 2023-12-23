رئيس جامعة الأزهر يوقع مذكرة تفاهم للتبادل العلمي مع الكلية الإسلامية الماليزية

وقع الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ورئيس الكلية الإسلامية التكنولوجية العالمية بولاية بيننانج الماليزية الدكتور وان نجمي بن محمد فيصل، مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر والكلية الإسلامية الماليزية، بحضور الدكتور داتؤ محمد عبد الحميد، وزير التعليم والشؤون الدينية النائب الأول لرئيس وزراء ولاية بيننانج الماليزية، والسفير إسماعيل زماني، سفير ماليزيا بالقاهرة، ووفد من حكومة ولاية بيننانج والقيادات التنفيذية بالولاية.

عالمية رسالة الأزهر الشريف

جاء ذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وانعكاسًا لمكانة جامعة الأزهر بوصفها كعبة العلم وقبلة العلماء لقاصديها من مختلف أنحاء العالم.

ورحب الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة بالوفد الماليزي في رحاب جامعة الأزهر، مهد الوسطية والاعتدال في العالم.

وتضمنت مذكرة التفاهم العمل على تقوية وتدعيم التبادل العلمي والأكاديمي بين الجامعتين، وتوثيق الصلات العلمية من خلال البحوث العلمية المشتركة، والتعاون في مجال تنظيم المؤتمرات في مجالات الدراسات الإسلامية، والاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي والشريعة والقرآن الكريم، إضافة إلى التعاون في مجالات الكتب العلمية، والمناهج الدراسية، وتشجيع نشر البحوث العلمية في الدوريات العلمية بين الجامعتين.

تفاصيل مذكرة التفاهم

تضمنت مذكرة التفاهم تبادل أعضاء هيئة التدريس والكفاءات العلمية بين الجامعتين، بجانب تبادل الزيارات الطلابية بعد استيفاء الشروط المنظمة لذلك، ويتم العمل بمذكرة التفاهم هذه لمدة عامين.

جدير بالذكر أن الدكتور وان نجمي بن محمد فيصل، رئيس الكلية الإسلامية التكنولوجية بولاية بيننانج الماليزية (كُتّاب)، تعلم في جامعة الأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا دفعة 2001، ويشغل حاليًا منصب رئيس جامعة كتاب الماليزية، ووصفه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بأنه سفير الأزهر الشريف في ماليزيا.