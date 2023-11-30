انطلاق ورشة المناظير الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية بمطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن انطلاق ورشة المناظير الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، مساء اليوم، تمهيداً لتشغيل وحدة المناظير بمستشفى التوليد، وتقديم خدمات طبية جديدة للمرضى، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية نحو الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور النائب جمال الشوري عضو مجلس النواب، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مطروح.

إجراء عمليات بالمنظار

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن ورشة المناظير الجراحية، تضمنت محاضرة بعنوان Labroscopic Surgery Hands-On Work Shop في قاعة المؤتمرات العلمية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، حول مناظير تفاصيل الولادة وأمراض النساء والحوامل والتشخيصات ومتابعة الحالات وإجراء عمليات بالمنظار، ويحاضر فيها الدكتور حسام عبد المجيد، رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة حلوان، والدكتور محمد مجدى استشاري أمراض النساء والتوليد والمناظير المتقدمة، والدكتور أحمد عادل استشاري أمراض النساء والتوليد والمناظير المتقدمة، تمهيداً لتشغيل وحدة المناظير بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية في حضور الدكتورة حنان سمير عضو إدارة الطب العلاجي والدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة المستشفيات والدكتور محمد مصطفى مدير مستشفي التوليد، والدكتور محمد طالب مدير مستشفي النجيلة المركزي، والدكتور محمد عبد الظاهر مدير مستشفى الضبعة المركزي، وجمع كبير من أطباء النساء والتوليد بمختلف مستشفيات المحافظة ولفيف من المهتمين والداعمين لقطاع الصحة بمطروح كالعمدة سعد كويلة.

التدريب بقسم العمليات

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه ستعقد المحاضرات على مدار يومي الخميس والجمعة على أن يكون اليوم الأول الحضور النظري بقاعة المستشفى، وفي ثاني أيام الدورة سيتم التدريب عملياً بقسم العمليات بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية وإجراء عمليات، أكياس على المبيض، واستئصال بالمنظار.

تحضير 5 حالات

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه جرى تحضير 5 حالات من مستشفيات المحافظة، وعرض التقارير الطبية الخاصة بهم لإجراء الجراحات اللازمة بغرف عمليات المستشفى.

ولفت أن التدريب يأتي في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة، وجاري دعم قسم العمليات بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية بجهاز مناظير تمهيداً لتفعيل عمليات المناظير التشخيصية بالمستشفى خلال الفترة القليلة المقبلة وفور استكمال مستلزمات التشغيل.