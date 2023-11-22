فلسطينية تعثر على توأمها الخدج بعد 39 يوما من الولادة.. خبر تلفزيوني جمع شملهم

وسط قتال عنيف، وضعت سيدة توأمها قبل موعدهم لتخرج من مستشفى الشفاء داخل قطاع غزة دونهما، ويشتد القصف لكنها تعاود ولم تستطع التواصل مع الطاقم الطبي، يضيق صدرها فلا يغلق لها جفن كل ما ترغبه رؤية فلذة أكبادها إن كانا على قيد الحياة أم لا، ليحالفها القدر بسبب خبر نقل الأطفال الخدج إلى مصر، ويدخل الأمل داخل قلبها بعدما علمت أن الأطفال تم نقلهم إلى المستشفى الإماراتي وبعد ساعات سيصبحون في أيد أمينة على الحدود المصرية.

رحلة أم مع ابنتيها ضمن الأطفال الخدج

آية الداعور، أم لطفلتين توأم من الأطفال الخدج الذين نقلوا إلى مصر الاثنين الماضي، روت لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، رحلة لم شملها بتوأمها «ميرا» و«دهب» داخل المستشفى الإماراتي بقطاع غزة، يوم الاثنين، قبل نقلهما إلى مصر؛ إذ قالت إنها أنجبت في الشفاء بعد 5 أيام من القتال وسرعان ما أطلق سراحها ولكن دون بناتها ولم تراهم لمدة 39 يومًا.

وتابعت الأم أنها بعد خروجها من المستشفى هربت من منزلها إلى مخيم للاجئين في مدينة غزة، ثم استجابت للتحذيرات بشأن الخطر هناك واتجهت جنوبًا، بينما لم تتمكن طوال الوقت من التواصل مع العاملين الطبيين في مستشفى الشفاء، مشيرة إلى أنها عندما سمعت تقارير إخبارية تفيد بأن الأطفال تم نقلهم إلى المستشفى الإماراتي، سارت لساعات إلى المستشفى ورأت أخيرًا بناتها على قيد الحياة وبصحة جيدة.

ووصفت الأم التي عاشت لحظات ما بين الحزن والقهرة، ما عانته خلال لقاءها مع المصورة الفلسطينية سمر أبو العوف: «عندما كانوا يقولون إن طفلا خديجا مات في الأخبار، لم أتمكن من معرفة ما إذا كان هذا طفلي أم لا».

ونقل الأطفال الخدج من غزة إلى مصر، موقف أشاد به العديد من الجهات الدولية والصحف العالمية من بينهم صحيفة «نيويورك تايمز» التي سلطت الضوء على استقبال مصر للأطفال، بارزة نقل 28 خديجًا كانوا في العناية المركزة بمستشفى الشفاء المحاصر في شمال غزة عبر الحدود إلى مصر لتلقي الرعاية الطبية.