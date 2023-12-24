مراسل «إكسترا نيوز»: وفد من الأمم المتحدة يزور معبر رفح الثلاثاء المقبل

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من العريش، إن معبر رفح يشهد نشاطا معتادا وملموسا بشكل يومي من الجهات المصرية المعنية بدخول المساعدات من الجانب المصري إلى الفلسطيني على مدار الساعة، لكن هناك عددا من السيارات التي كانت محملة بالمواد الغذائية أعادتها إسرائيل مجددا، وأبلغت بأن يوم السبت إجازة بالنسبة للمعابر الخاصة بها.

وأضاف «الغنام»، في حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمذاع على شاشة «قناة CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنَّ هناك أخباراً عن زيارة الثلاثاء المقبل لوفد من الأمم المتحدة معني بالإسراع بدخول المساعدات بأكثر من الرتم القائم حاليا لشدة الاحتياج بشكل ضروري في قطاع غزة.

الزيارة الثالثة لوفود الأمم المتحدة

ولفت إلى أنَّ هذه الزيارة مهمة لأنها ستكون الزيارة الثالثة بالنسبة لـ وفود الأمم المتحدة، والتي بدأت بالأمين العام للأمم المتحدة، ثم الوفد الخاص بأعضاء مجلس الأمن، ثم هذه الزيارة التي ستجرى الثلاثاء المقبل.

عبور 70 شاحنة اليوم

وأوضح «الغنام»، أنَّ حركة العبور من معبر رفح كانت اليوم ضئيلة للغاية، إذ عبرت 70 شاحنة فقط، و22 مصابا انتقلوا من الجانب الفلسطيني إلى المصري، رغم استنفار كل المؤسسات الصحية المصرية لاستقبال أكبر عدد ممكن من المصابين.