آلة القتل الإسرائيلية بدون تمييز..  136 شهيدا بين موظفي الأمم المتحدة في غزة

يوماً بعد يوم، تتكشف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة جراء القصف المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومساجد وكنائس القطاع، كذلك ضد موظفي الأمم المتحدة، حيث بلغت حصيلة شهداء المنظمة إلى 136 شهيداً بين موظفي الأمم المتحدة.

واستشهد 136 من موظفي منظمة الأمم المتحدة خلال الأيام الـ75 الماضية في غزة، وفقا لما أعلنه الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، ووصفه المسؤول الأممي، بالأمر الذي لم تشهده المنظمة في تاريخها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» اليوم السبت.

جوتيريش يشيد بموظفي الأمم المتحدة

وأشاد جوتيريش عبر منصة «إكس»، تويتر سابقاً، بموظفي الأمم المتحدة وبالآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم أثناء دعمهم للمدنيين في قطاع غزة، وأشار المسؤول الأممي، إلى أن معظم الموظفين في غزة أجبروا على ترك منازلهم.

وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن 4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعا في العالم موجودون بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم «الأونروا» تمارا الرفاعي، إن من المفجع للغاية أن السياسة تقف في طريق بقاء 2.2 مليون شخص على قيد الحياة في غزة، مشيرة في مؤتمر صحفي، إلى ثمة حاجة إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في القطاع وتدفق المساعدات، دون وضع شروط للمفاوضات السياسية.

تفجير نفق بمجرد دخول وحدة «يهلوم» الإسرائيلية

من جانبها، نفذت الفصائل الفلسطينية، اليوم، كمين محكم ضد عناصر من وحدة «يهلوم» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى مقتل 5 جنود داخل أحد الأنفاق الملغم بالمتفجرات في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت الفصائل الفلسطينية، في بيان، أن بمجرد دخول عناصر وحدة «يهلوم»، النفق تم تفجيره والقضاء عليهم من «نقطة صفر»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها من عمليات اقتحام لمحافظات ومدن الضفة، وداهم جنود الاحتلال، مساء اليوم، قرية جلبون شمال شرق جنين شمالا، دون وقوع أي اعتقالات.