عبور 292 من جنسيات مختلفة ومصريين وجرحى عبر معبر رفح

أعلن مصدر بالهلال الأحمر فتح ميناء رفح البري في الاتجاهين منذ صباح اليوم، وعبور نحو 292 من مختلف الجنسيات.

فتح ميناء رفح البري في الاتجاهين

وأوضح المصدر أن عدد العابرين بلغ 292 بينهم 15 تركيا، 22 برازيليا، 13 صربيا، 6 أمريكيين، و24 سويديا، 14 فلبينيا، فضلا عن عبور 21 جريحا و20 من مرافقيهم، بالإضافة إلى عبور 124 مصريا.

فيما عبر من غزة إلى الجانب المصري من رفح 18 شخصا من الصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) والصحة العالمية، ودخل 15 شخصا إلى غزة من المنظمات الدولية.