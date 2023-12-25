بعد المجزرة.. 14 معلومة عن مخيم المغازي وسط قطاع غزة

مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في منازلهم في قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من شهرين من قصف وحشي وهمجي، سواء من البر أو البحر أو الجو، لا يفرق بين المدنيين سواء كانوا أطفال أو نساء أو كبار السن منذ 7 أكتوبر الماضي.

وشهد مخيم المغازي الواقع وسط قطاع غزة، مجزة جديدة من جانب الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد 70 فلسطينيا والحصيلة مرشح للزيادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

ونرصد أهم المعلومات عن مخيم المغازي، وفقا لموقع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم«الأونروا»:

- تأسس مخيم المغازي عام 1949.

مخيم المغازي واحد من أصغر المخيمات في غزة

- واحد من أصغر المخيمات في غزة من حيث الحجم وعدد السكان.

-يقع مخيم المغازي وسط قطاع غزة جنوب من مخيم البريج.

-هناك أكثر من 33 ألف و255 لاجئ يسكنون في مساحة لا تزيد عن 0.6 كيلومتر مربع.

-معظم اللاجئين في مخيم المغازي فروا بسبب الأعمال العدائية التي رافقت حرب 1948.

انحدار أصول معظم اللاجئين من جنوب ووسط فلسطين

-تنحدر أصول معظم اللاجئين من القرى الواقعة جنوب ووسط فلسطين.

-يعاني مخيم المغازي من ارتفاع شديد في معدل البطالة والفقر.

- تعمل 9 منشآت تابعة لـ«الأونروا» في المخيم.

-5 مباني مدرسية تستضيف 8 مدارس منها اثنتين بنظام الفترة الواحدة و6 بنظام الفترتين

-يتواجد مركز توزيع أغذية واحد مشترك تابعة لوكالة «الاونروا» مع مخيم دير البلح

- يتواجد بالمخيم مركز صحي واحد تابع لـ«الأونروا»

-مكتب إغاثة وخدمات اجتماعية تابع لوكالة «الأونروا» في المخيم.

-مكتب صيانة وصحة بيئية ةابع لـ«الأونروا» في المخيم.

- من أهم المشاكل التي يعاني منها مخيم المغازي: «الفقر-البطالة-نقص المساكن-نقص التزويد الكافي بالكهرباء».